Беляева (Костина) Синклитикия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1873
Рождение ребёнка
14.01.1876
Дочь: (Андреева) Ксения Митрофановна
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Митрофановна
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1880
Сын: Андреев Николай Митрофанович
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1882
Сын: Андреев Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
27.04.1885
Сын: Андреев Семен Митрофанович
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1888
Дочь: Андреева (Андреева) Дарья Митрофановна
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
25.04.1889
Дочь: Андреева (Андреева) Мавра Митрофановна
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Рождение ребёнка
18.06.1890
Сын: Андреев Тихон Митрофанович
Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич
Бракосочетание
16.04.1893
Муж: не указан