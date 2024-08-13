Беляева (Костина) Синклитикия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Костина) Синклитикия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1873

Муж: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
14.01.1876

Дочь: (Андреева) Ксения Митрофановна

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Андреева (Андреева) Наталья Митрофановна

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
06.02.1880

Сын: Андреев Николай Митрофанович

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1882

Сын: Андреев Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1885

Сын: Андреев Семен Митрофанович

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1888

Дочь: Андреева (Андреева) Дарья Митрофановна

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
25.04.1889

Дочь: Андреева (Андреева) Мавра Митрофановна

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Рождение ребёнка
18.06.1890

Сын: Андреев Тихон Митрофанович

Отец ребёнка: Андреев Митрофан Васильевич

Бракосочетание
16.04.1893

Муж: не указан

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