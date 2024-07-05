Каганович Евсей Айзикович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганович Евсей Айзикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Каганович Айзик

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганович Моисей

Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каганович Крейна Янкелевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Каганович Хая Моисеевна

Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каганович Песя Моисеевна

Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Каганович Авнер

Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна

Смерть
Неизвестно

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