Каганович Евсей Айзикович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Каганович Айзик
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Моисей
Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Каганович Хая Моисеевна
Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Каганович Песя Моисеевна
Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Каганович Авнер
Мать ребёнка: Каганович Крейна Янкелевна
Смерть
Неизвестно