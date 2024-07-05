Каганович Крейна Янкелевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Янкель
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каганович Моисей
Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Каганович Хая Моисеевна
Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Каганович Песя Моисеевна
Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Каганович Авнер
Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович
Смерть
Неизвестно