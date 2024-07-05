Каганович Крейна Янкелевна 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каганович Крейна Янкелевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Янкель

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каганович Моисей

Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каганович Евсей Айзикович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Каганович Хая Моисеевна

Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Каганович Песя Моисеевна

Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Каганович Авнер

Отец ребёнка: Каганович Евсей Айзикович

Смерть
Неизвестно

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