Козлова (Казадаева) Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казадаев Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козлов Михаил
Рождение ребёнка
1946
Сын: Козлов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Козлов Михаил
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Козлов Михаил
Смерть
Неизвестно