Козлова (Казадаева) Елизавета Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Казадаева) Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казадаев Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Михаил

Рождение ребёнка
1946

Сын: Козлов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил

Рождение ребёнка
1951

Сын: Козлов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Козлов Михаил

Смерть
Неизвестно

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