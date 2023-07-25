Могутова Степанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМогутова Степанида Михайловна

Могутова Степанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Могутов Григорий Максимович

Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
До 1757

Муж: Могутов Максим Осипович

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Могутов Иван Максимович

Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Могутов Василий Максимович

Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович

Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
1763
Дьяконовская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close