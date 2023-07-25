Могутова Степанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Могутов Григорий Максимович
Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович
Бракосочетание
До 1757
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Могутов Василий Максимович
Отец ребёнка: Могутов Максим Осипович
Место жительства
1763
Смерть
Неизвестно