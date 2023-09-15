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Полюдов Леонтий Антонович

Место рождения

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Полюдов Антон Иванович

Мать: Полюдова Надежда Федоровна

Ямское, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1832

Сын: Полюдов Клементий Леонтьевич

Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Полюдов Калиник Леонтьевич

Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Полюдов Анисим Леонтьевич

Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Полюдов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полюдова Дарья Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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