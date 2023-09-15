Полюдов Леонтий Антонович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Полюдов Антон Иванович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полюдов Клементий Леонтьевич
Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полюдов Калиник Леонтьевич
Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Полюдов Анисим Леонтьевич
Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Полюдова Дарья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полюдова Дарья Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
Хлебопашество
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно