Полюдова Дарья Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Полюдов Клементий Леонтьевич
Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Полюдов Калиник Леонтьевич
Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Полюдов Анисим Леонтьевич
Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Авдотья Леонтьевна
Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно