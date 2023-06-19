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Полюдова Дарья Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Полюдов Клементий Леонтьевич

Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1835

Сын: Полюдов Калиник Леонтьевич

Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Сын: Полюдов Анисим Леонтьевич

Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Авдотья Леонтьевна

Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Сын: Полюдов Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Полюдов Леонтий Антонович

Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полюдов Леонтий Антонович

Место жительства
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Десяткино, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан