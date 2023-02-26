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Иван Карпов

Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Карп

Мать: ?

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.11.1858

Жена: Ефросиния Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1873

Дочь: Агафия Иоаннова

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.03.1874

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

д.Титовщина
Рождение ребёнка
07.07.1875

Сын: Прокопий Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1877

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1881

Дочь: Федора Иоаннова

Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Филиппова

Смерть
Неизвестно
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