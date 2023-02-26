Иван Карпов
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.11.1858
Жена: Ефросиния Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.01.1873
Дочь: Агафия Иоаннова
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
Рождение ребёнка
15.03.1874
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
д.Титовщина
Рождение ребёнка
07.07.1875
Сын: Прокопий Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
Рождение ребёнка
11.06.1877
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
Рождение ребёнка
05.02.1881
Дочь: Федора Иоаннова
Мать ребёнка: Ефросиния Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Филиппова
Смерть
Неизвестно