Архипов (Ольхова) Феодосия Евфимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1897
Станица Голубевская, Барохутзин
Рождение ребёнка
1899
Сын: Архипов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич
Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
22.09.1918
Сын: Архипов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно