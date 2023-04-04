Архипов (Ольхова) Феодосия Евфимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Ольхова) Феодосия Евфимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1897

Муж: Архипов Григорий Дмитриевич

Станица Голубевская, Барохутзин
Рождение ребёнка
1899

Сын: Архипов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич

Коктал, Панфиловский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
22.09.1918

Сын: Архипов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Архипов Григорий Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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