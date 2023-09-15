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Лёзин Иван Николаевич

Место рождения

Михайловское, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловское, Домодедово, Московская область
Ранение
06.05.1915
Старая Слива
огнестерльное ранение нижней конечности ружейной пулей. https://gwar.mil.ru/heroes/document/738/?page_id=21150094 https://gwar.mil.ru/heroes/document/4038/?page_id=23005665
Смерть
Неизвестно
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