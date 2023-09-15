Лёзин Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ранение
06.05.1915
Старая Слива
огнестерльное ранение нижней конечности ружейной пулей. https://gwar.mil.ru/heroes/document/738/?page_id=21150094 https://gwar.mil.ru/heroes/document/4038/?page_id=23005665
Смерть
Неизвестно