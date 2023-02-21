Сидоров Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1901

Дочь: Ананьева Мария Павловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Сидоров Степан Павлович

Мать ребёнка: Сидорова Офимия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сидоров Сергей Павлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Офимия

Смерть
Неизвестно
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