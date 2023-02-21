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Сидоров Степан Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

24.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Сидоров Павел

Мать: Сидорова Офимия

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Нагаева Мария Степановна

Мать ребёнка: Сидорова Агрофена Яковлевна

Рождение ребёнка
27.03.1932

Сын: Сидоров Александр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1939

Дочь: Прокофьева Нина Степановна

Мать ребёнка: Сидорова Агрофена Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Агрофена Яковлевна

Смерть
24.03.1980
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