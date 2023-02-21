Сидоров Степан Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти24.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Сидоров Павел
Мать: Сидорова Офимия
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Нагаева Мария Степановна
Мать ребёнка: Сидорова Агрофена Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1932
Сын: Сидоров Александр Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1939
Дочь: Прокофьева Нина Степановна
Мать ребёнка: Сидорова Агрофена Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1980