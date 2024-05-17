Шишова Ксения Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шишов Андрей Евплов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шишова (Шишова) Мария Андреева
Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов
Рождение ребёнка
21.05.1894
Сын: Шишов Михаил Андреев
Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов
Смерть
Неизвестно