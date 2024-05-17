Шишова Ксения Афанасьева 1867 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишова Ксения Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишов Андрей Евплов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шишова (Шишова) Мария Андреева

Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Шишов Алексей Андреев

Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов

Рождение ребёнка
21.05.1894

Сын: Шишов Михаил Андреев

Отец ребёнка: Шишов Андрей Евплов

Денятино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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