Кожевникова Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кожевников Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кожевников Устин Андреевич

Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич

д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно

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