Кожевникова Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кожевников Иван Андреевич
Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кожевников Устин Андреевич
Отец ребёнка: Кожевников Андрей Кузьмич
д. Сидорово Курагинская волость
Смерть
Неизвестно