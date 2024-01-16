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Кожевников Андрей Кузьмич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Кожевников Кузьма

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1894

Сын: Кожевников Иван Андреевич

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Кожевников Устин Андреевич

Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна

д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Екатерина Филипповна

Смерть
Неизвестно
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