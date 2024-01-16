Кожевников Андрей Кузьмич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Кожевников Кузьма
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Косьяново
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Кожевников Иван Андреевич
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Кожевников Устин Андреевич
Мать ребёнка: Кожевникова Екатерина Филипповна
д. Сидорово Курагинская волость
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно