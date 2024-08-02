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Костяницына Васса Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778 ст.

Дата смерти

26.05.1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1805 ст.

Муж: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.02.1806 ст.

Дочь: Сырейщикова (Костяницына) Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1809 ст.

Сын: Костяницын Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1810 ст.

Дочь: Костяницына Пелагея Дмитриева

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.10.1810 ст.

Дочь: Костяницына Праскева Дмитриева

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.

Дочь: Костяницына Пелагея мл. Дмитриева

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1813 ст.

Сын: Костяницын Стефан Дмитриев

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.12.1813 ст.

Сын: Костяницын Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Костяницын Дмитрий мл. Дмитриев

Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев

Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.05.1850 ст.
Калязин, Калязинский муниципальный район, Тверская область

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