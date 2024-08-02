Костяницына Васса Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778 ст.
Дата смерти26.05.1850 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1805 ст.
Рождение ребёнка
10.02.1806 ст.
Дочь: Сырейщикова (Костяницына) Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
08.10.1809 ст.
Сын: Костяницын Дмитрий Дмитриев
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
15.10.1810 ст.
Дочь: Костяницына Пелагея Дмитриева
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
15.10.1810 ст.
Дочь: Костяницына Праскева Дмитриева
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
01.10.1812 ст.
Дочь: Костяницына Пелагея мл. Дмитриева
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
24.12.1813 ст.
Сын: Костяницын Стефан Дмитриев
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
24.12.1813 ст.
Сын: Костяницын Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Костяницын Дмитрий мл. Дмитриев
Отец ребёнка: Костяницын Дмитрий Артемьев
Смерть
26.05.1850 ст.