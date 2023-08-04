Сафарова Мядания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафарова Мядания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Минхайдар Тахирович

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Самят Тахирович

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафарова Радия Тахировна

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Исмаил Тахирович

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Абдулхак Тахирович

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафаров Рашит Тахирович

Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафаров Тахир Айнетдинович

Смерть
Неизвестно
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