Сафарова Мядания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Минхайдар Тахирович
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафарова Радия Тахировна
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафаров Абдулхак Тахирович
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафаров Тахир Айнетдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно