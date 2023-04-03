Филипп Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филипп Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 или 1744 г.р.

Мать

1736 или 1745 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Дмитрий Иванов

Мать: Ирина Николаева

Смерть
Неизвестно
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