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Филипп Дмитриев
Филипп Дмитриев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1795
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Дмитрий Иванов
1738 или 1744 г.р.
Мать
Ирина Николаева
1736 или 1745 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец:
Дмитрий Иванов
Мать:
Ирина Николаева
Смерть
Неизвестно
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