Ирина Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736 или 1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 или 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 или 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Феофилакт Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
С 1775 по 1778

Сын: Прохор Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1780

Сын: Матфей Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
С 1789 по 1791

Сын: Антон Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1793

Сын: Игнат Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Рождение ребёнка
1795

Сын: Филипп Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Иванов

Смерть
Неизвестно
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