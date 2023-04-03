Ирина Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736 или 1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736 или 1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Феофилакт Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
С 1775 по 1778
Сын: Прохор Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1780
Сын: Матфей Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
С 1789 по 1791
Сын: Антон Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1793
Сын: Игнат Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Рождение ребёнка
1795
Сын: Филипп Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Иванов
Смерть
Неизвестно