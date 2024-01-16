Галова Степанида Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалова Степанида Максимова

Галова Степанида Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Татьяна Трофимова

Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Галов Дмитрий Трофимов

Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Дочь: Агриппина Трофимова

Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галов Трофим Семёнов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close