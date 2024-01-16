Галова Степанида Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Татьяна Трофимова
Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Дочь: Агриппина Трофимова
Отец ребёнка: Галов Трофим Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галов Трофим Семёнов
Смерть
Неизвестно