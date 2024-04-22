Галов Трофим Семёнов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1812 ст.
Дата смерти1843 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.
Отец: Галов Семён Павлов
Мать: Галова Домникия Яковлева
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Татьяна Трофимова
Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Дочь: Агриппина Трофимова
Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1843 ст.