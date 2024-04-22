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Галов Трофим Семёнов

Место рождения

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Вычислено 1812 ст.

Дата смерти

1843 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1812 ст.

Отец: Галов Семён Павлов

Мать: Галова Домникия Яковлева

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Татьяна Трофимова

Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Галов Дмитрий Трофимов

Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Дочь: Агриппина Трофимова

Мать ребёнка: Галова Степанида Максимова

Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галова Степанида Максимова

Смерть
1843 ст.
Муратовка, Мокшанский муниципальный район, Пензенская область
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