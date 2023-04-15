Елена Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1855 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евдокия Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Осипов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анисья Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Осипов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ульян Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Осипов

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Осипов

Смерть
Неизвестно
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