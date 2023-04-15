Елена Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евдокия Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Осипов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анисья Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Осипов
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Ульян Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Осипов
Смерть
Неизвестно