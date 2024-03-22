Прохор Осипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Осип Иванов
Мать: Христинья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Евдокия Прохорова
Мать ребёнка: Елена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анисья Прохорова
Мать ребёнка: Елена Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Ульян Прохоров
Мать ребёнка: Елена Гаврилова
Призыв на военную службу
С 1855
в ополчении с 1855 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Гаврилова
Смерть
Неизвестно