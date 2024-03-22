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Прохор Осипов

Место рождения

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1790 г.р.

Жена

Около 1816 г.р.
Около 1814 г.р.

Дети

Около 1843 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1855 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Осип Иванов

Мать: Христинья Фёдорова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Евдокия Прохорова

Мать ребёнка: Елена Гаврилова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анисья Прохорова

Мать ребёнка: Елена Гаврилова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ульян Прохоров

Мать ребёнка: Елена Гаврилова

Васильчиково, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Призыв на военную службу
С 1855
в ополчении с 1855 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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