Хусаинов Фахрей Х. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Фахрей Х.

Хусаинов Фахрей Х.

Место рождения

Берёзовский, Березовский, Свердловская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Берёзовский, Березовский, Свердловская область
Пропал без вести (военное)
24.07.1942
Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хусаинова Рания

Военная служба
Неизвестно
мл. сержант пом. ком. взвода 727 стрелковый полк 219 стрелковой дивизии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close