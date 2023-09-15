Хусаинов Фахрей Х.
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Пропал без вести (военное)
24.07.1942
Колыбелка, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хусаинова Рания
Военная служба
Неизвестно
мл. сержант пом. ком. взвода 727 стрелковый полк 219 стрелковой дивизии
Смерть
Неизвестно