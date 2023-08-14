Елистратова Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Лидия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елистратов Алексей Павлович

Мать: Жиркова Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сулейманов Гудрат (Костя)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Николай Гудратович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович

Отец ребёнка: не указан

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