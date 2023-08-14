Елистратова Лидия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Николай Гудратович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулейманова Нина Гудратовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сулейманов Геннадий Гудратович
Отец ребёнка: не указан