Савинчева Пелагея Семеновна
Место рождения
Дата рождения26.04.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876
Отец: Семен Флорович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.01.1895
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Савинчев Парфентий Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
23.02.1904
Сын: Савинчев Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
09.04.1906
Дочь: Агапия Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
15.08.1908
Сын: Савинчев Самуил Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
07.11.1909
Сын: Савинчев Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
11.03.1912
Дочь: Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
16.10.1914
Дочь: Андреева Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Рождение ребёнка
?.05.1917
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович
Смерть
Неизвестно