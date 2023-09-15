Савинчева Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева Пелагея Семеновна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.04.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1876

Отец: Семен Флорович

Мать: скрыто настройками приватности

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.01.1895

Муж: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Савинчев Парфентий Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.02.1904

Сын: Савинчев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1906

Дочь: Агапия Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Савинчев Самуил Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.11.1909

Сын: Савинчев Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1912

Дочь: Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.10.1914

Дочь: Андреева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.1917

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Савинчев Яков Трофимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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