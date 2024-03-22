Савинчев Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.02.1904
Дата смерти24.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904
Рождение ребёнка
22.03.1932
Сын: Савинчев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Савинчева Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савинчев Василий Николаевич
Мать ребёнка: Савинчева Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.12.1941
Шульгино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
погиб в бою | Памятник Братской Могилы (координаты - 55°50'12.9"N 35°55'32.0"E 55.836915, 35.925551)