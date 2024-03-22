Савинчев Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавинчев Николай Яковлевич

Савинчев Николай Яковлевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.02.1904

Дата смерти

24.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1904

Отец: Савинчев Яков Трофимович

Мать: Савинчева Пелагея Семеновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.03.1932

Сын: Савинчев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Савинчева Матрена Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинчев Василий Николаевич

Мать ребёнка: Савинчева Матрена Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савинчева Матрена Ивановна

Смерть
24.12.1941
Шульгино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
погиб в бою | Памятник Братской Могилы (координаты - 55°50'12.9"N 35°55'32.0"E 55.836915, 35.925551)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close