Steinhauer Johann Wilhelm — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Steinhauer Johann Wilhelm

Место рождения

Germany, Wolfenhausen Hesse

Дата рождения

1752

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Germany, Wolfenhausen Hesse
Рождение ребёнка
1776

Сын: Steinhauer Georg Friedrich

Мать ребёнка: Steinhauer Anna Elisabeth

Привольное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Steinhauer Anna Elisabeth

Смерть
1816
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