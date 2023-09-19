Steinhauer Johann Wilhelm
Место рожденияGermany, Wolfenhausen Hesse
Дата рождения1752
Дата смерти1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Germany, Wolfenhausen Hesse
Рождение ребёнка
1776
Сын: Steinhauer Georg Friedrich
Мать ребёнка: Steinhauer Anna Elisabeth
Привольное, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1816