Маслова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1926

Сын: Маслов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Яков Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цуркан Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Илья Иванович

Отец ребёнка: Маслов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Маслов Иван

Смерть
Неизвестно
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