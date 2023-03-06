Маслова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.12.1926
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Яков Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цуркан Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маслов Илья Иванович
Отец ребёнка: Маслов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Маслов Иван
Смерть
Неизвестно