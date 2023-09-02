Цуркан (Маслова) Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маслов Иван
Мать: Маслова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Цуркан Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цуркан Владимир
Рождение ребёнка
1953
Сын: Шеставина Людмила Владимеровна
Отец ребёнка: Цуркан Владимир
Смерть
Неизвестно
село Троица