Цуркан (Маслова) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цуркан (Маслова) Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маслов Иван

Мать: Маслова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Цуркан Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цуркан Владимир

Рождение ребёнка
1953

Сын: Шеставина Людмила Владимеровна

Отец ребёнка: Цуркан Владимир

Смерть
Неизвестно
село Троица

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