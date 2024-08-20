Оловянишников Георгий Иванович
Место рожденияг. Москва
Дата рождения1902
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Игнатьева (Гецен) Наталия Георгиевна
Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
18.05.1936
Сын: Оловянишников (Гецен) Всеволод Георгиевич
Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна
Рождение ребёнка
13.08.1936
Дочь: Дарвин (Оловянишникова) Татьяна Георгиевна
Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна
Смерть
1940