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Оловянишников Георгий Иванович

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

1902

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Мать: Оловянишникова (Масленникова) Вера Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Запромётова) Вера Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гецен) Вера Болеславовна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Игнатьева (Гецен) Наталия Георгиевна

Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
18.05.1936

Сын: Оловянишников (Гецен) Всеволод Георгиевич

Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна

Рождение ребёнка
13.08.1936

Дочь: Дарвин (Оловянишникова) Татьяна Георгиевна

Мать ребёнка: (Запромётова) Вера Александровна

Смерть
1940

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