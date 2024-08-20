Оловянишникова (Масленникова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оловянишникова (Масленникова) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1898

Муж: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Оловянишников (Olovjanisnikov) Иван (Ivan) Иванович

Отец ребёнка: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Оловянишников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Оловянишников Георгий Иванович

Отец ребёнка: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Морозова (Оловянишникова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович

Смерть
1918

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