Оловянишникова (Масленникова) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.04.1898
Рождение ребёнка
02.03.1899
Сын: Оловянишников (Olovjanisnikov) Иван (Ivan) Иванович
Отец ребёнка: Оловянишников (Olovyanishnikov), Ст. Иван Иванович
Рождение ребёнка
1900
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
1906
Смерть
1918