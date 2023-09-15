Трофимова Прасковья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Устинья Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Никифор Трафимов
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Прасковья Трофимова
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Евсигней Трофимов
Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно