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Трофимова Прасковья Васильева

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1731 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Устинья Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Никифор Трафимов

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Трофимов Сафрон Трофимов

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Прасковья Трофимова

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Евсигней Трофимов

Отец ребёнка: Трофимов Трофим Алексеев

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Трофим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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