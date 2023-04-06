Трофимов Трофим Алексеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смерти1786
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Трофимов Алексей Макаров
Мать: Дарья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Устинья Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Марфа Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1762
Сын: Никифор Трафимов
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1773
Дочь: Прасковья Трофимова
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Евсигней Трофимов
Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786