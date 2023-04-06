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Трофимов Трофим Алексеев

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Трофимов Алексей Макаров

Мать: Дарья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Устинья Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Марфа Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Никифор Трафимов

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Трофимов Сафрон Трофимов

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1773

Дочь: Прасковья Трофимова

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Евсигней Трофимов

Мать ребёнка: Трофимова Прасковья Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофимова Прасковья Васильева

Смерть
1786
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