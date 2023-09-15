Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Василий Никитин
Мать: Мавра Максимова
ИВ-1744 Иван 4 месяца=1744 ИВ-1745 Иван того же=1745 ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 3=1747 ИВ-1751 семью не нашла ИВ-1752 Иван 8=1744 ИВ-1753 Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно