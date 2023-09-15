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Иван Васильев

Место рождения

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1718 г.р.

Мать

1720 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Василий Никитин

Мать: Мавра Максимова

Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1744 Иван 4 месяца=1744 ИВ-1745 Иван того же=1745 ИВ-1746 Иван 1=1745 ИВ-1747 Иван 2=1745 ИВ-1748 Иван 2=1746 ИВ-1749 --- ИВ-1750 Иван 3=1747 ИВ-1751 семью не нашла ИВ-1752 Иван 8=1744 ИВ-1753 Ива... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Збуново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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