Hirsch Charles Aaron
Место рождения
Дата рождения24.12.1880
Дата смерти20.10.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1880
Отец: Hirshkowitz Morris
Мать: Hirshkowitz Ida
Бракосочетание
20.06.1905
Жена: Hirsch Nettie
Manhattan, New York, USA
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Hirsch Ira Marvin
Мать ребёнка: Hirsch Nettie
New York City, New York
Бракосочетание
22.02.1940
Жена: Олицки Перл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hirsch Nettie
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Hirsch Nettie
Смерть
20.10.1955
нью йорк, NY United States