Hirsch Charles Aaron — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHirsch Charles Aaron

Hirsch Charles Aaron

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

24.12.1880

Дата смерти

20.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

Около 1885 г.р.
1889 г.р.

Дети

1912 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1880

Отец: Hirshkowitz Morris

Мать: Hirshkowitz Ida

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
20.06.1905

Жена: Hirsch Nettie

Manhattan, New York, USA
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Hirsch Ira Marvin

Мать ребёнка: Hirsch Nettie

New York City, New York
Бракосочетание
22.02.1940

Жена: Олицки Перл

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hirsch Nettie

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Hirsch Nettie

Смерть
20.10.1955
нью йорк, NY United States
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close