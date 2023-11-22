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Андреева Надежда Филлиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1939

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1961

Дочь: Назарова Татьяна Альбертовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.02.1963

Дочь: Андреева Галина Альбертовна

Отец ребёнка: Анрдреев Альберт Анатольевич

Рождение ребёнка
17.10.1970

Сын: Андреев Роман Альбертович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Андрей Альбертович

Отец ребёнка: не указан

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