Андреева Надежда Филлиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.10.1961
Дочь: Назарова Татьяна Альбертовна
Рождение ребёнка
25.02.1963
Дочь: Андреева Галина Альбертовна
Отец ребёнка: Анрдреев Альберт Анатольевич
Рождение ребёнка
17.10.1970
Сын: Андреев Роман Альбертович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Андрей Альбертович