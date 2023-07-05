Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти1838
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Федор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Марина Евсеевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Марина Евсеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Евсеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Марина Евсеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Евсеевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838