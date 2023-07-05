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Сергей Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Федор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Марина Евсеевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Марина Евсеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Евсеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Марина Евсеевна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Евсеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
1838
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
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