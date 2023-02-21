Макеев Борис Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макеев Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макеев Петр Николаевич

Мать: Макеева Мария Никитовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макеев Евгений Борисович

Мать ребёнка: Макеева Зинаида Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макеева Зинаида Андреевна

Смерть
Неизвестно
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