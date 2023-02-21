Шипицына Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1784 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Шипицын Захар Власович

Отец ребёнка: Шипицын Влас Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Семен Власович

Отец ребёнка: Шипицын Влас Иванович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Влас Иванович

Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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