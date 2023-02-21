Шипицын Влас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипицын Влас Иванович

Шипицын Влас Иванович

avatar

Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Шипицын Иван Гаврилович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шипицын Захар Власович

Мать ребёнка: Шипицына Мария Степановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шипицын Семен Власович

Мать ребёнка: Шипицына Мария Степановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Мария Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close