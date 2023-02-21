Шипицын Влас Иванович
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Шипицын Иван Гаврилович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Шипицына Мария Степановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Шипицына Мария Степановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно