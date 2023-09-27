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Ханенко Даниил Лаврентьевич

Место рождения

Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша

Дата рождения

Около 1650

Дата смерти

?.07.1695

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650

Отец: Ханенко Лаврентий Степанович

Мать: Ханенко Ганна

Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Военная служба
Около 1690
Лубны, Полтавська область
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник
Бракосочетание
Около 1692

Жена: Ханенко ? Ивановна

Лубны, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.12.1693

Сын: Ханенко Николай Данилович

Мать ребёнка: Ханенко ? Ивановна

Лубны, Полтавська область
Военная служба
Около 1694
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник Вместе с московскими войсками принимал участие в походах против татар в низовья Днепра во время русско-турецкой войны ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Лубны, Полтавська область
Смерть
?.07.1695
Погиб при осаде крепости Кызы-Кермен.
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