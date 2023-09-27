Ханенко Даниил Лаврентьевич
Место рожденияЛуков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Дата рожденияОколо 1650
Дата смерти?.07.1695
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1650
Отец: Ханенко Лаврентий Степанович
Мать: Ханенко Ганна
Луков, Луковский повят, Люблинское воеводство, Польша
Военная служба
Около 1690
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник
Бракосочетание
Около 1692
Жена: Ханенко ? Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1693
Сын: Ханенко Николай Данилович
Мать ребёнка: Ханенко ? Ивановна
Военная служба
Около 1694
Род войск: Лубенский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной полковник Вместе с московскими войсками принимал участие в походах против татар в низовья Днепра во время русско-турецкой войны ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.07.1695
Погиб при осаде крепости Кызы-Кермен.