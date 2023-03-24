Ковригин Алексей ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригин Алексей ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1921 г.р.
1924 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ковригин Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Ковригин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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