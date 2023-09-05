Савельева (Андреева) Пелагия Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Андреева) Пелагия Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1872

Дата смерти

1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Табачкова Федора Силовна

Отец ребёнка: Савельев Сила Васильевич

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
10.10.1908

Сын: Савельев Дмитрий Силыч

Отец ребёнка: Савельев Сила Васильевич

Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Место жительства
1924
Коренец, Кричевский район, Могилёвская область
Смерть
1940
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