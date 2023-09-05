Савельева (Андреева) Пелагия Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1872
Дата смерти1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Табачкова Федора Силовна
Отец ребёнка: Савельев Сила Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1908
Отец ребёнка: Савельев Сила Васильевич
Место жительства
1924
Смерть
1940