Наседкина (Фомина) Агрипина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Фомина) Агрипина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1907 ст.

Муж: Наседкин Игнатий Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Наседкин Тихон Игнатьевич

Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Дочь: (Наседкина) Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.

Сын: Наседкин Стефан Игнатьевич

Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
28.12.1919

Сын: Наседкин Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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