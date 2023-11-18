Наседкина (Фомина) Агрипина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1907 ст.
Рождение ребёнка
1908
Сын: Наседкин Тихон Игнатьевич
Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Дочь: (Наседкина) Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
31.07.1912 ст.
Сын: Наседкин Стефан Игнатьевич
Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1919
Сын: Наседкин Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Наседкин Игнатий Яковлевич
Смерть
Неизвестно