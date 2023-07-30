Городилов Гаврил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Городилов Гаврил Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Городилов Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1876

Сын: Городилов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Городилова варвара гавриловна

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов Антонин Гаврилович

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов борис гаврилович

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов михаил гаврилович

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Городилов иван гаврилович

Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Городилова Анна Сафронова

Смерть
Неизвестно
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