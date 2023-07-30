Городилов Гаврил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Городилов Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1876
Сын: Городилов Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Городилова варвара гавриловна
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городилов Антонин Гаврилович
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городилов борис гаврилович
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городилов михаил гаврилович
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Городилов иван гаврилович
Мать ребёнка: Городилова Анна Сафронова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно