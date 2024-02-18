Лепехина Юлия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Третьяков Александр
Мать: Третьякова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Константин
Отец ребёнка: Лепехин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Антон
Отец ребёнка: Лепехин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехина Мария
Отец ребёнка: Лепехин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лепехин Дмитрий