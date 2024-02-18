Лепехин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Константин
Мать ребёнка: Лепехина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лепехин Антон
Мать ребёнка: Лепехина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лепехина Мария
Мать ребёнка: Лепехина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лепехина Юлия