Пигалов Григорий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалов Григорий Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пигалов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пигалова Елена Андреева

Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Андрей Андреев

Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Иосиф Андреев

Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Алексий Андреев

Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Дормидонт Андреев

Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пигалова Матрона Иванова

Смерть
Неизвестно
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