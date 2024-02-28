Пигалов Григорий Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пигалов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пигалова Елена Андреева
Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигалов Дормидонт Андреев
Мать ребёнка: Пигалова Матрона Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пигалова Матрона Иванова
Смерть
Неизвестно