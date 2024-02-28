Пигалова Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пигалова Елена Андреева
Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пигалов Дормидонт Андреев
Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно