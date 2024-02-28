Пигалова Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пигалова Матрона Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пигалова Елена Андреева

Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Андрей Андреев

Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Иосиф Андреев

Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Алексий Андреев

Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пигалов Дормидонт Андреев

Отец ребёнка: Пигалов Григорий Андреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пигалов Григорий Андреев

Смерть
Неизвестно
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